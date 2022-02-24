شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تطمئن الجمهور على سمير صبرى: النجم بخير وزرته اليوم بعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" إنها زارت النجم الكبير سمير صبرى فى المستشفى لتطمئن على صحته بنفسها، موضحة أنه الآن بخير وفى تحسن، ومعظم الفنانين زاروه ليطمئنوا على صحته ومنهم ميرفت أمين.

الفنان سمير صبرى أجرى عملية القسطرة بالقلب اليوم، بعد وضعه تحت الملاحظة، وهو على قدر عالي من الوعي الكامل والتركيز.

وكان سمير صبرى قد أعلن الأيام الماضية تخلصه من مرض السرطان منذ عام وهو ما أثر على القلب، موضحًا: "المفروض إني أعمل جراحة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة، وادعوا لي أطلع منها سليم".

وتابع سمير صبرى فى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة: "هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي".

وشارك الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال، بينها فيلم البحث عن فضيحة، بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.