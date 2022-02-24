شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار خارج دراما رمضان 2022 ويؤكد: لا أشارك فى "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الفنان اياد نصار عن الظهور في دراما رمضان المقبل 2022، وذلك رغم حرصه على التواجد كل عام في الموسم، إلا أنه هذا العام قرر الحصول على راحة من الدراما ، واستمرار تركيزه على السينما التي يعمل فيها بكثافة خلال العامين الماضيين، قدم خلال العديد من الأفلام التي تم عرضها والمنتظر طرحها في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية تداول اسم اياد نصار في قائمة أبطال مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان وإخراج محمد ياسين والذي يتم تصويره حالياً ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، باعتبار حرص المخرج محمد ياسين على الاستعانة بإياد في أعماله، إلا أن إياد أكد لـ"الخليج 365" عدم مشاركته في العمل.

وكان مقرر أن يقدم إياد نصار مسلسل "لام شمسية" مع منى زكى وإخراج كريم الشناوى في شهر رمضان المقبل، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرض العمل لرمضان 2023 وذلك بعد إصابة عدد من الأبطال بفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى تكرار تأجيل التصوير لأكثر من مرة ليتم التأجيل حتى يخرج المسلسل فى أفضل صورة ممكنة.

وشارك اياد نصار في رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

وجسد اياد نصار خلال أحداث "الاختيار 2" شخصية الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، وأكد بعد عرض المسلسل على سعادته وفخره بتجسيد الشخصية، واعتبرها من أهم الأدوار التى قدمتها فى مسيرته الفنية، ووجه الشكر للمخرج بيتر ميمى على ترشيحه لتجسيده هذه الشخصية.