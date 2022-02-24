شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: على دولتنا إجلاء اللبنانيين المقيمين فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة إليسا من المسئولين فى لبنان إجلاء كل لبنانى فى أوكرانيا بعد أن أقدم الرئيس الروسى فلادمير بوتين فى الساعات الأولى من صباح اليوم على القيام بعملية عسكرية فى الأراضى الأوكرانية.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة "قبل أى أولوية تانية لازم دولتنا تهتم بإجلاء اللبنانيين بأوكرانيا اللى هربوا من قساوة الحياة بلبنان واتحبسوا بالحرب هناك كل تقصير فى الموضوع هو جريمة بحق كل شاب وصبية هناك".



إليسا

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

وكانت النجمة إليسا قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا.