شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تبرز إطلالتها فى حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الفنانة بسمة اطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بحضور نجوم الفن، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" معلقة: "استمتعت بحضور مراسم افتتاح مهرجان اسوان الدولي لسينما افلام المرأة، ولي الشرف أنى اشارك السنة دي كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الروائية الطويلة".





بسمة

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيري عادل، وداليا البحيري، وريم البارودي، وباسم سمرة، والمخرج مجدي محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى في حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

وكانت بسمة قد أصيبت بفيروس كورونا الشهر الماضى فور انتهاء تصوير مشاهدها في حكاية "واللى ما يشترى يتفرج" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تاليف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضه على قناة ON، وتعافت منه بعد خضوعها للعزل واتباع بروتوكول العلاج.

حكاية "واللي مايشتري يتفرج" عرضت ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 4"، وأخرجها عصام نصار، ويشارك في بطولتها إلى جانب بسمة كلاً من إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندى عادل، وصبري عبد المنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي، مجموعه مميزه من النجوم الصاعدين منهم يوسف عمر ولبنى عزت وياسمين البشبيشي.



بسمة فى افتتاح مهرجان اسوان



بسمة تبرز اطلالتها فى افتتاح مهرجان اسوان



اطلالة بسمة فى افتتاح مهرجان اسوان



الفنانة بسمة