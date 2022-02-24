شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: أمر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة كندة علوش، على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عالم بدون حروب هاد هو الحلم الأكبر بدون أطماع سياسية وجشع بدون تدمير وتهجير وموت، وبشر آمنين وأطفال عم يدفعوا تمن مخططات سياسية بشعة، أمر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب بأي مكان بالعالم، الله يستر".



كندة علوش

وفى سياق آخر عبرت الفنانة كندة علوش عن فرحتها الشديدة بعودة الطفل السوري فواز القطيفان لأسرته ونجاته من مختطفيه، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وكتبت: "ألف حمد لله على سلامة الطفل السوري فواز القطيفان حمد لله رجع لأهله وهو بصحة وسلامة الحمد لله اللي برد نار امه وطمن أهله عليه، اتمنى انو هي التجربة القاسية ما تترك ندوب غميقة بنفسيته وماتسرق منه طفولته اللي لازم يستمتع فيها، الله يحمي جميع الأطفال".

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ودعا الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفى، الشعب إلى التماسك والوحدة من أجل الدفاع عن بلاده بكل ما يمكن.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.