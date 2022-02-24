شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تهنئ دنيا عبد العزيز على زواجها: ربنا يفرحك ويسعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نيرمين الفقى، الفنانة دنيا عبد العزيز بزواجها، متمنية لها السعادة في حياتها الزوجية، ونشرت نيرمين صورة برفقة دنيا عبر حسابها على انستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" ألف ألف مبروك يا دندونه ربنا يفرحكم ويسعدكم ".





احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، أول أمس الثلاثاء، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل من خارج الوسط الفني، وارتدت فستان الزفاف خلال عقد القران، وذلك وسط أجواء عائلية وحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرص على الحضور من الوسط الفني، الفنان رشوان توفيق، الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة سيمون، الفنان محمد عز، الفنان ميدو عادل، الفنان محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، الفنان عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج عمرو محمود ياسين.

وحصلت الفنانة دنيا عبد العزيز على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ملف سرى"، مع الفنان هانى سلامة الذى ستخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، والذى سيكون دورا مميزا لها ومفاجأة للمشاهدين، من أجل عقد قرانها.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.