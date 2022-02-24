محمد هنيدي: فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ما يشهده العالم من أحداث خلال الفترة الماضية.

وكتب هنيدي: "سنة وباء عالمي لم يشهده العالم من ١٠٠ سنة، وسنة الحرب العالمية، فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين ومذنب، إحنا حد باصصلنا في حياتنا".

من ناحية أخرى عرض للفنان محمد هنيدي مؤخرا بدور العرض السينمائي الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" الذي حقق نجاحا كبيرا.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، دنيا ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج شريف عرفة.