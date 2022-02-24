أشرف زكي لمصراوي: سمير صبري يخضع لجراحة بالقلب اليوم في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية" تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، موضحا أن الفحوصات الطبية التي تجرى له اليوم الخميس، تحسم مصير الجراحة التي من المقرر خضوعه لها في القلب.

نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث قائلا: "الفنان الكبير سمير صبري، في حاجة لتركيب دعامة في القلب، ومن المقرر خضوعه للجراحة، بعد الفحوصات الطبية التي يجريها اليوم الخميس".

وعن ما تردد بخصوص تأجيل موعد الجراحة، قال: "هناك فحوصات طبية تم إجرائها، وهي التي تحسم الموعد، ومن الوارد خضوعه للجراحة اليوم".

الناقد طارق الشناوي، في تصريح لـ"الخليج 365" قال: "الفنان سمير صبري، يستعد للجراحة وهو في حالة جيدة، وأتمنى له الشفاء العاجل"، وأكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.