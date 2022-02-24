بعد عرض البرومو.. ألبير مكرم يكشف لمصراوي مصير فيلم "بابا العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار إعلان المنتج إبراهيم إسحاق عن استعداده لتقديم فيلم "بابا العرب" ، حالة من الجدل العام الماضي، وتعددت الأسئلة حول العمل الذي بدأ التحضير له عام 2016، خاصة مع تداول بوسترات للفيلم بصورة الفنان ماجد الكدواني، وطرح برومو الفيلم ، والتأكيد على مشاركة نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، وأحمد عز،وهاني رمزي.

السيناريست والمخرج ألبير مكرم، تحدث عن الفيلم، الذي يرصد ملامح من سيرة حياة البابا شنودة الثالث "البابا 117 للكنيسة القبطية".

وقال ألبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فكرة العمل بدأت عام 2016، وحصلت على كل الموافقات المطلوبة على السيناريو من دير الأنبا بيشوي، على أن يقوم بأداء شخصية البابا فنانا قبطيا مع الإلتزام الكامل بتوجيهات الدير".

وتابع: "كان من المقرر، بداية تصوير العمل العام الماضي، بعد انتهائي من كافة مراحل الإعداد، لكن للأسف توقف المشروع".

ألبير ، أجاب على سؤال عن أسباب التوقف، قائلا : "كل ما أستطيع تأكيده حاليا، هو توقف المشروع، ولدي أمل في تحقيق هذا الحلم في أقرب فرصة".

المنتج إبراهيم إسحاق، طرح العام الماضي برومو فيلم "بابا العرب"، وأعلن عن بداية التصوير في 18 نوفمبر2020، على ان يتم عرضه سينمائيا في أغسطس 2021

فيلم “البابا” سيناريو وحوار وإخراج ألبير مكرم وإشراف عام عبد الله منصور، من إنتاج شركة الريماس للانتاج الفني “إبراهيم إسحاق".