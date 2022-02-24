شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى وتوما يطرحان اليوم ديو "عجبى" فى أول تجارب الأخير الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد حماقى، فى تمام الساعة 5 مساء، ديو غنائى بعنوان "عجبى" يجمعه بالموزع الموسيقى "توما" فى أول تجربة غنائية له، وبعدما تعاون الثنائى فى العديد من الأغنيات الناجحة.

وشارك توما بموسيقاه مع كوكبة كبيرة من نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى أبرزهم"محمد حماقى، شيرين عبد الوهاب، تامر عاشور، رامى جمال، حسين الجسمى"، وحقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.



محمد حماقى وتوما

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم الاثنين المقبل الموافق 28 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي لا يصاب أحد بفيروس كورونا، حيث يرفع الحفل شعار الحضور "للمطعمين فقط".

وكشف حماقي عن بوستر الحفل من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ " أهل الكويت متحمس جداً إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم 28 فبراير في مهرجان الكويت الاول ".

يذكر أن النجم محمد حماقى اختتم عام 2021 بحفل رأس السنة على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة، حيث صعد حماقى على خشبة المسرح فى كامل أناقته مرددًا لأغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب لآلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص امتدادات لأكثر من ساعتين متتاليتين، واختتم حماقى الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع أغنيتى "أم الدنيا" و"قادرين نعملها".