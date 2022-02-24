شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لياسمين رئيس بعد خبر الطلاق من هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة إلى متابعيها من خلال الانستجرام الخاص بها في أول منشور لها بعد أن أعلنت طلاقها من المخرج هادي الباجوري.



ياسمين رئيس

وكتبت ياسمين رئيس منشورًا عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على "إنستجرام" الأربعاء، قالت فيه: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، قدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

وكانت قد أعلنت النجمة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، مستعينة بسورة البقرة وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، مستشهدة بآية قرانية تقول:" وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد "ريا وسكينة"، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.