غاندى يبعث من جديد..عبد العظيم عبدالحق أول ممثل مصرى يتقمص شخصية زعيم الهند

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "غاندى يبعث ثانيا"، أفردت مجلة الكواكب عام 1949، صفحة حول تقمص الفنان عبد العظيم عبد الحق شخصية الزعيم الهندى غاندى التي كان مغرما بها، واستعان وقتها بماكيير ليرى النتيجة التي فاجأت العديد من القراء فى ذلك الوقت.

هل حقا بعث "زعيم الهند" إلى الحياة من جديد؟ .. نعم.. وهذه الصور التي تراها على هذه الصفحة تشهد على ذلك، ولكنه بعث فى خيال فنان، هو الممثل والموسيقار الأستاذ عبد العظيم عبد الحق. لقد كان من أشد المعجبين بغاندى والمتأثرين بجهاده الروحي، وقد خطر له يوما أن يحيى خياله لكي يرى أي شبه بينه وبين زعيم الهند. فسرعان ما سلم نفسه ليدى "الماكيير" مصطفى إبراهيم.. فراح بعمل فى وجهه بريشته وألوانه فإذت هو بعد قليل صورة أخرى طبق الأصل من "المهاتما" ؟.

عبد العظيم عبد الحق ممثل وملحن مصرى من مواليد من مواليد 1 يناير 1905 بمحافظة المنيا، بدا بحفظ وتجويد القرآن الكريم، ثم ظهرت مواهبه فى التمثيل حيث عمل بفرقة أمين صدقى، وتتلمذ علي يد الشيخ محمود صبح في مجال الغناء، التحق بالمعهد العالى للموسيقى المسرحية فى عام 1948، عمل فى العديد من الوظائف حتي وصل إلى مدير التفتيش المالي والاداري بوزارة العمل ، ثم قدم استقالته ليتفرغ للفن.

ومن أبرز ما قدم كانت أغنيات " تحت السجر يا وهيبة"، " وحده ما يغلبها غلاب"، كما وضع الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات منها هارب من الأيام، الضحية، الرحيل، الساقية، كما اتجه للسينما في سن متأخرة وشارك في العديد من المسلسلات أبرزها مسلسل الشهد والدموع.

مهاتما غاندى أحد أشهر المناضلين السياسيين فى العالم، والذى كان الزعيم الروحى للهند خلال حركة استقلال الهند، كان رائداً للساتياجراها وهى مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدنى الشامل، والتى أدت إلى استقلال الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية فى جميع أنحاء العالم.

وهناك 5 أفلام قدمتها السينما العالمية عن غاندى ومشوار كفاحه ضد الاستعمار والاستبداد:

فيلم Gandhi

عرض 1982، وهو فيلم درامى من بطولة بن كينجسلي، جون جيلجود، كانديس بيرجن، إدوارد فوكس، تريفور هوارد، ومن تأليف جون بريلى، وإخراج جون بريلى، ويرصد الفيلم قصة غاندى وإصراره على الالتزام بسياسة اللاعنف ومحاولات سعيه لاستقلال الهند.

فيلم Gandhi

وفى 1996 قدم الفيلم الجنوب أفريقى The Making of the Mahatma، وهو فيلم درامى أيضا، من بطولة راجيت كابور، بالافى جوشي، بول سلابوليبزي، شون كاميرون مايكل، وكتب له السيناريو فاطمة مير وأخرجه شيام بينيجال، وتدور أحداث الفيلم حول دعوة غاندى لزيارة جنوب أفريقيا عام 1893 لتسوية قضية هندى ثري، وتوقع الجميع أن يعود غاندى بعد بضعة أشهر، ولكن بدلا من ذلك شارك فى حركة الحرية وبقى فى جنوب أفريقيا لمدة 21 عاما.

Hey Ram

وفى 2000 قدم فيلم الجريمة الدرامية Hey Ram، وهو فيلم هندى قام ببطولته كمال حسن وهو أيضا مؤلف ومخرج الفيلم، مع شاروخان، رانى موكرجي، هيما ماليني، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة ساكيث رام التى تتعرض للاغتصاب والقتل خلال أعمال الشغب يوم العمل المباشر فى كلكتا. ويصر زوجها أن المهاتما غاندى مسئول عن جميع المشاكل التى تحدث فى البلاد ويخطط لقتله.

فيلم Hey Ram

وفى 2006 قدم فيلم Lage Raho Munna Bhai، وهو كوميدى درامى من بطولة سانجاى دوت، أرشد وارسي، فيديا بالان، جيمى شيرجيل، الفيلم كتب له السيناريو فيدهو فينود شوبرا ومن إخراج راجكومار حيراني، وتدور أحداث الفيلم حول مونا بهاى التى تبدأ رحلة مع المهاتما غاندى من أجل محاربة تاجر الممتلكات الفاسد.

فيلم Lage Raho Munna Bhai

وأخيرا فيلم Gandhi my Father الذى عرض فى 2007، الفيلم من بطولة أكشاى خانا، دارشان جاريوالا، شيفالى شاه، بهوميكا تشاولا، الفيلم من تاليف فيروز عباس خان، تشاندلال دلال ومن إخراج فيروز عباس خان، ويستعرض الفيلم العلاقة المضطربة بين مهاتما غاندى وابنه الاكبر.