شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تنضم لأسرة مسلسل "الرايات السوداء" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جيهان خليل لأسرة مسلسل "الرايات السوداء" للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت جيهان مشاهدها الأولى فى الأردن والتى جمعتها بـ"كرارة" وأمينة خليل، وعدد من الفنانين العرب، ومن المقرر أن تستكمل مشاهدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة.



جيهان خليل أمير كرارة

مسلسل "الرايات السوداء" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، جيهان خليل، اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب.

"الرايات السوداء" يعد الجزء الثانى من "هجمة مرتدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه دويدار وأخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

وفى سياق آخر تنتظر جيهان خليل بدء عرض مسلسل "سوشيال" على قناة الحياة، بعد غد السبت، والعمل بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.