"من حقه"و"عبقري في التريند" محمد رمضان ينشر تعليقات الجمهور على معجون "الذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عدد من تعليقات الجمهور، على الصورة التي نشرها أمس لمعجون أسنانه

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "عارفين ليه محمد رمضان مش بيغسل سنانه بسيجنال تو، عشان مخترعوش سيجنال وان"، و"من حقه يتبسط بفلوسه"، و"ياسطى أنا مغسلتش سناني من قبل الميلاد".

كما علق الجمهور: "ألف عافية على قلبك مادام من شغلك تعبك وحلالك وجهدك يبقى براحتك"، و"تحبه أو تكرهه محمد رمضان عبقري فيركوب التريند"، و"غيرها من التعليقات.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل في مقطع فيديو جديد على موقع "إنستجرام"، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

الفيديو ظهر رمضان خلاله عاريا من الجزء الأعلى، ويقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنيته "متعودة".

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".