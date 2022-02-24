في عيد ميلاد حنان مطاوع.. كيف تنبأ والدها بموهبتها الفنية منذ صغرها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها في 23 فبراير، إذ أنها من مواليد 1979.

حنان مطاوع هي ابنة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي والفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، وتنبأ والدها بموهبتها الفنية منذ صغرها؟ وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

قالت الفنانة القديرة سهير المرشدي، عن ذكريات الطفولة مع ابنتها الفنانة حنان مطاوع: "لما خلفت حنان كنت صادقة أوي اني أخلفها وباباها كمان كان صادق أوي (كان بيقول نفسي أجيب بنت، وواخدة منك)، و(حنا) شافت كل شيء في حياتي وحياة باباها بصدق، وكنا بنتكلم في السياسة بصدق، ونتخانق بصدق، ونختلف بصدق، وشافت كواليس لا يحكمها إلا الصدق والعدل، وكنا بنتناقش.. والموقف الصح هو اللي بيمشي.. لو أنا صاحبة الرأي الصح يمشي كلامي.. لو هو صاحب الرأي الصح يمشي كلامه".

وتابعت: "كانت الخناقات بيني وبين باباها بتكون قدامها، ولكنها لا تتأثر بـ كرم ولا سهير ومتأثرة بنفسها فاستوعبت وهضمت، وفيه كوبري من الصدق بيني وبينها ممتد، لأني اتعودت اني معرفش أكدب وهي كمان، وبنختلف كتير وببقى فرحانة لأننا نختلف حتى نتفق، ونتناقش بشكل ديمقراطي".

وروت سهيرموقف لابنتها حنان في الصغر، قائلة: "عندنا بيانو في البيت، وكنت بقول لباباها وهي صغيرة.. البت دي مش هتطلع فنانة يا كرم، فقالي (هتطلع فنانة محصلتش).. وحنان كانت صغننة خالص زي عقلة الصباع، وكان بيمسكها ويوقفها على البيانو، وتفضل تدبدب برجليها، فطلعت نغمة، فقالي (شوفتي)".

حنان مطاوع هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور (مطرية) في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، ومتزوجة حاليا من المخرج المسرحي أمير اليماني في أغسطس 2016، وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى "أماليا".

وتم تكريم حنان مطاوع، مؤخرا كأحسن ممثلة عن فيلم "في يوم وليلة" من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، في دورتيه الـ47 والـ48.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، حكاية "توت" وهي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" وشاركها في بطولتها عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".