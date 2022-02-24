سوزان نجم الدين وداليدا ويوسف الخال في كواليس تصوير "بيوت من ورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين، في كواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "بيوت من ورق" بصحبة يوسف الخال وداليدا خليل.

ونشرت سوزان، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع أحلى النجوم والأصدقاء في (بيوت من ورق) وإن شاء الله دائما تطلعاتنا لفوق وتتحقق".

وتجسد سوزان خلال أحداث المسلسل شخصية "جيجي" التي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف.

مسلسل "بيوت من ورق" بطولة سوزان نجم الدين، ويوسف الخال، وطوني عيسى، وداليدا خليل، يوسف حداد، وفادي حداد، ويزن السيد، ودانا جبر ومجموعة كبيرة من فناني سوريا ولبنان، ومن تأليف آية طيبا، ومن إخراج أسامة الحمد.