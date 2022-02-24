ناهد السباعي تنشر صورتين جديدتين.. وإيمان العاصي تعلق: قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورتين جديدتين لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت إذا كانت الأفعال لا تثبت صحة الكلمات، فالكلمات ليست أكثر من مجرد أكاذيب"، وحرصت على التعليق الفنانة إيمان العاصي، وكتبت: "قمر".

وانهالت التعليقات على إطلالة ناهد، وكتب أحد متابعيها: "الله على الجمال ده كله"، وجاءت باقي التعليقات على النحو التالي: "عسل يا نودي، رائعة"، حلو اوي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي كان دورها في فيلم "ماكو"، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.