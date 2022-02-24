شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمود الجندى .. تعرف على محطات مهمة فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندى، حيث إنه من مواليد 24 فبراير 1945 من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، درس في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما دون علم والده، وأخفى عنه نيته الالتحاق بمعهد السينما، إلا أنه بعد اجتيازه مرحلة القبول أخبر والده الذى فوجئ بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه.

انضم للقوات المسلحة مجنداً لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران بعد تخرجه من المعهد العالى للسينما، وشارك خلالها في حرب أكتوبر، وبعد الحرب عاد للتمثيل ولكن بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل فى مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.

انطلق محمود الجندى بعد ذلك من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيه دوري الأب والابن، وبعدها شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "أنا وانت وبابا في المشمش"، "عائلة الأستاذ شلش"، "ضمير أبلة حكمت"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبى" وغيرها، أما في السينما فشارك في أفلام "شمس الزناتى"، "التوت والنبوت"، "اللعب مع الكبار"، "ناجى العلى"، "واحد من الناس"، "خارج على القانون".