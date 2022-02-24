شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد بدير وأحمد عبدالعزيز في ختام مهرجان يوسف شاهين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في حفل الختام الذي يقام اليوم الخميس عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد بدير وأحمد عبد العزيز وعارفة عبد الرسول، حيث شارك في الدورة الجديدة عدة أفلام تم اختيارها على مدار الشهور الماضية تضم لجنة التحكيم كلاً من مدير التصوير محسن أحمد، والمخرج محمد حمدي، والناقدين الأمير أباظة وعبد الرحمن رسلان، ومدير التصوير عاطف مهدي.

وقال المخرج طوني نبيه مدير المهرجان، إن المهرجان يأتي تذكيراً للجميع بقيمة المخرج يوسف شاهين وتاريخه الفني والذي قدم عدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما.

وكان المخرج مصطفى وفيق قد أعلن مشاركة فيلمه الروائى القصير"نحمده"، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، المقرر إقامته تحت شعار "لسه الأغانى ممكنة".

وقال المخرج مصطفى وفيق، إن فيلم "نحمده" حظى مؤخرا بالمشاركة قى العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان أبرزها مهرجان "واسط" السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيونى على جائزة أفضل ممثلة، كما كان له مشاركة خاصة فى مهرجان أفلام المرأة السابع بغزة، وأيضا المهرجان الدولى الإلكترونى للأفلام القصيرة بسوريا، كما شارك فى مهرجان أفلام المحاولة بقصر السينما بالقاهرة، وحصل على شهادة تكريم فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمركز الكاثوليكى للسينما.

ويناقش الفيلم الأزمات النفسية التى تحدث للأشخاص بعد فقدانهم لأشياء مهمة أو تعرضهم لصدمات فى حياتهم، ويدعو الفيلم إلى ضرورة عدم التعلق بتجارب الماضى المؤلمة والتركيز فى المستقبل الذى يحمل الأمل، والفيلم بطولة أمير أبو زيد، وفاطمة بسيوني، وسامح عزت، وآية إبراهيم، وتأليف وليد يسري، وإخراج مصطفى وفيق.