شكرا لقرائتكم خبر عن 135 مليون دولار إيرادات فيلم 5 Scream بعد 40 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب5 Scream إيرادات وصلت إلى 134 مليون و 645 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 14 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 77 مليون و 345 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 57 مليون و 300 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

كما حصل فيلم 5Scream على تقييم وصل إلى 77% من قبل 239 ناقدًا عالميًا، و83% من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 14 يناير الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، ووصل دور العرض المصرية يوم 20 يناير الماضى .

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات بين الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.

فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.