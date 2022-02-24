أول عرض عربي لفيلم "أرواح عابرة" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم الوثائقي أرواح عابرة للمخرجة عايدة شليفر الحسني في الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير المقبل، حيث يحظى بعرضه الأول في العالم العربي.

ويحكي الفيلم الوثائقي أرواح عابرة قصّة إبادة جماعية مجهولة حدثت عام 1915 لحوالي 3 مليون شخص، فيتتبع الفيلم أسرار هذه المذبحة بمساعدة شهود حاليين ليربطها بالحاضر.

ويقوم ببطولة الفيلم شخصيات حقيقية ممن تأثروا بهذه المذبحة مثل عايدة شيمون والتي غادرت العراق إلى الأردن، وزيو رهاوي، يعقوب بقشو مالك، جورجيس شابو افرام، ساد بي جالي سيد، بينهم شخصيات عاصروا ونجوا من هذه المذبحة، الفيلم إنتاج شركة DA Production، مونتاج منى ربيعن ومن إخراج عايدة شليفر .

وُلدت المخرجة عايدة شليفر في بغداد من أم لبنانية وأب عراقي، انتقلت للعيش في أوروبا وهي في سن العشرين، درست الفن والتصميم الإعلامي في مدينة زيورخ، وفي 2003، أكملت عايدة دراسات متقدمة في الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون بالقاهرة.

موعد عرض فيلم أرواح عابرة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: يوم الأحد 27 فبراير – الساعة 3 عصرًا – القاعة الكبرى بفندق توليب.