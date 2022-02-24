هاجر الشرنوبي تكشف عن بوستر فيلمها القصير "زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن بوستر فيلمها القصير "زينة"، المقرر طرحه قريبا.

ونشرت هاجر، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا.. الفيلم الروائي القصير زينة".

ونفت هاجر الشرنوبي، مؤخرا خضوعها لإجراء عملية جراحية بسبب معاناتها مع أكياس دهنية على عينيها، وذلك عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت: "مساء الخير.. أنا مخنوقة جدا من الأخبار اللي عمالة أسمعها في كل حتة.. أنا معنديش ورم في عينيا لا قدر الله ولا عندي فيروس، ولا نزلت أخبار بقول فيها أنا اتحسدت".

وتابعت: "كل الموضوع إني عندي أكتر من كيس دهني وعددهم خمسة في منطقة العين يمكن علشان الرقم فبيجودوا، وأنا تمام وباخد علاج، وبصور عادي ومستنية لو العلاج ما جبش نتيجة هعمل جراحة، وهيتشالوا في عشر دقايق بإذن الله".

وأضافت: "الحاجة التانية إني مع الأسف نزلت أصور وأنا لسه متطعمة، فتعبت جدا نتيجة لأعراض اللقاح، لكن أكيد لو عندي أي حاجة تانية مش هنزل وسط الناس.. آخر حاجة بقى أدعولي أخف من غير عملية علشان أنا جبانة جدا".

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "نقل عام" الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، ويسجل العمل التعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بعدما قدّم معهما مسلسل "الأب الروحي" عام 2017.

المسلسل بطولة النجوم: سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، ونور النبوي، وهاجر الشرنوبي، من إخراج عادل أديب.