"بحبك يا حنون".. هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلاد حنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة حنان مطاوع الـ 43.

ونشرت هاجر، صورا لها مع حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي أطيب وأجمل قلب في الدنيا.. بحبك يا حنون يا أجمل أخت في الدنيا".

تم تكريم حنان مطاوع، مؤخرا كأحسن ممثلة عن فيلم "في يوم وليلة" من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، في دورتيه الـ47 والـ48.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، حكاية "توت" وهي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" وشاركها في بطولتها عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".