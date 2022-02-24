شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية لتخليد الموسيقار جمال سلامة فى مهرجان اتجاهات عربية بالأوبرا .. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ممثلة فى اوركسترا القاهرة السيمفونى بإشراف مديره الفنى المايسترو أحمد الصعيدى مهرجان اتجاهات عربية، والذى ينطلق فى الثامنة مساء بعد غدا السبت على المسرح الكبير ويشمل 3 حفلات ويضم أعمالا لـ 11 مؤلف من مصر ، الأردن والعراق.

وقالت عبد الدايم إن مهرجان اتجاهات عربية أحد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى، وأضافت أنه يهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى، مشيرة إلى دوره فى التعبير عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية، وأكدت أنه تم تخصيص ليلة لتخليد الموسيقار الراحل جمال سلامة تضم مختارات من مؤلفاته البارزة فى هذا الشكل .

من جانبه قال رئيس الأوبرا مجدى صابر إن الفعاليات تشمل 3 ليالى وتبدأ فى الثامنة مساء السبت على المسرح الكبير بحفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة السوبرانو چولى جيبهارت ويتضمن قصيد سيمفونى بعنوان مصر لعلاء الدين مصطفى، النخيل للسوبرانو والأوركسترا لقتيبة النعيمى ( العراق ) ، سلام لصبرى حميدة ، حركتين من سيمفونية الأردن لهيثم سكرية ( الاردن ) ، الأمل للاوركسترا لعمرو عقبة ، مؤلفة للاوركسترا لقائد الحفل محمد سعد باشا .

وتابع أن الحفل الثانى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الأول من مارس على المسرح الصغير ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويحمل عنوان أعمال أوركسترا الحجرة ويضم مؤلفات الملمس لـ أحمد مدكور، أوركسترا وترى لخالد شكرى، اشعار من قصيدة حزينة - قصيدة البوق الفرنسى والبيانو والأوركسترا الصغير لـ رمز صبرى ، الصحراء والرغبة لقائد الحفل أحمد الصعيدى

وتأتى الليلة الثالثة تحت عنوان الوطن وتتجمل بمؤلفات الموسيقار جمال سلامة وتقام فى الثامنة مساء السبت 5 مارس على المسرح الكبير ويقودها المايسترو محمد سعد باشا ويشارك خلالها عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وتضم ذكريات للاوركسترا الوترى ، فوج للاوركسترا ، رابسودية للبيانو والأوركسترا وسيمفونية.