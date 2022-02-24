تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي بدورته الـ 23

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل الدورة الـ 23، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل، وذلك يوم الإثنين المقبل 28 فبراير الجاري بسينما الهناجر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا .

ومن المقرر أن يعلن المخرج سعد هنداوي، رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة وعدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991 .