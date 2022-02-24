"أوس أوس": أجهز لفيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، أنه بدأ المسرح حين كان في جامعة القاهرة وظل 5 أعوام في الكلية، وكان معه علي ربيع وكريم عفيفي وبعدها ذهبوا إلى ورشة الدكتور خالد جلال وقدموا العديد من العروض منها أشعار وغناء ورقص ولكن لم ينجحوا في ذلك.

تابع أسامة خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري على قناة "CBC"، أن بعدما شاهدهم الفنان أشرف عبدالباقي قدم معهم مسرح مصر، مشيرًا إلى أن اسم "أوس أوس" يأتي من دلع كلمة "أسامة"، ووالده هو من أطلق عليه اللقب، حيث كان والده من المتابعين الجيدين للفن وصاحب خفة دم، ويحضر معه كل المسرحيات التي قدمها.

لفت إلى أن مسرح الجامعة كان فترة تجربة فنية لمعرفة طريقة التمثيل، حيث كان المطلوب منهم ليس الدراما بل الكوميديا وكانت تجربة مهمة علمتهم الكثير، كاشفًا أنه يعمل الآن على التحضير لتجربة جديدة وهي فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمي وسيتم تصويره خلال الأيام المقبلة.

كشف "أوس أوس" أنه كان يتمنى أن يصبح حارس مرمى لأنه يحب نادي الزمالك، وتعلق بالقلعة البيضاء أكثر حين ذهب إلى الإستاد لحضور مباراة وشاهد الجمهور والتشجيع، مشيرًا إلى أن هذا لا يمنع أنه يشجع النادي الأهلي كذلك ويحب جميع حراس المرمى في الأندية.

كما تحدث الفنان عن تجربته في الغناء مع سارة سلامة، وقدم في استوديو البرنامج أغنية "كل يوم نتلاقى" للمطرب تامر عاشور.