ليفربول يزلزل شباك ليدز يونايتد بسداسية نظيفة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوز ساحق على ليدز يونايتد بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب أنفيلد رود معقل ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد افتتح النجم المصري محمد صلاح أهداف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وعاد محمد صلاح بعد 5 دقائق ليضيف ركلة جزاء جديدة في شباك ليدز، مدونا هدفا الـ19 في المسابقة هذا الموسم، ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا أقرب ملاحقيه.

وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس لفريق ليفربول في الدقيقتين 80 و90، قبل أن يختتم الهولندي فيرجيل فان دايك السداسية في الوقت بدل الضائع، لينهي الريدز المباراة فائز بنتيجة 6-0.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 60 نقطة، عزز بها مكانه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وأشعل الريدز بذلك الفوز الجولات الـ12 المتبقية من عمر الدوري الإنجليزي، مع منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، حيث إن إن إهدار النقطة سيكون له ثمن كبير لأي منهما خلال المراحل المقبلة.

ونتيجة للأداء الرائع للنجم المصري صلاح، فقد أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع ما لا يقل عن مثلها هذا الموسم في البريميرليج، وهو ما يحققه للمرة الثالثة في المسابقة، وذلك بتسجيله 19 هدفا وصناعة 10 أخرى.