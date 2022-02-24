رغم الصعوبات المادية الفلبين تجد طريقة لتعليم في ظروف كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 1:05 صباحًا

تعاني بعض الدول من معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا, بحيث تقوم على إغلاق المدارس لتجنب تدهور الأوضاع الصحية, وتقدم هذه الدول بالتعويض بالتعلم الإلكتروني, الذي يعتمد على الإنترنت, لكن بعض الدول لا يملك سكانها هذه الميزة لأن خدمات الإنترنت لديهم ليست متوفرة بالجودة المطلوبة.

من هنا نجحت العديد من الدول في تطبيق, تجارب ناجحة في التعلم الإلكتروني لأنها تمتلك خدمات إنترنت جيدة ورخيصة.

لكن دولا أخرى لا تزال تعاني من ضعف خدمات الإنترنت, وعدم توافرها في جميع أنحاء البلاد مثل الفلبين, وهو ما ي يشير الى أن تجربة التعلم الإلكتروني تواجه الكثير من التحديات.

ولهذا السبب لجأ مدرسون في الفلبين إلى تجربة فريدة من نوعها, تكشف إصرارهم على تحدي الصعاب والبحث عن طرق بديلة لنقل التعليم إلى التلاميذ حتى إذا كان ذلك على قضبان السكك الحديدية المهجورة.

تعتمد تلك التجربة الملهمة على مركبة بدائية دون محركات, تم تصميمها للانزلاق على القضبان عن طريق المدرسين الذين يدفعونها أمامهم للوصول إلى التلاميذ في المناطق النائية.

تضم تلك المركبة سبورة وبعض الكتب والأدوات التعليمية التي حصلوا عليها من متبرعين, ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية, جانباُ من الجولات التي يقوم بها المدرسون المشاركون في هذه التجربة وكيف يمكنهم تعليم الأطفال المتشوقين للحصول على الدروس التعليمية.