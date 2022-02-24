كتب امير فتحي في الخميس 24 فبراير 2022 02:43 صباحاً - توفي الفنان السوري زهير رمضان قبل عدة أشهر، إلَّا أن شخصيته “أبو جودت” ستعيش وتخلَّد في جزء جديد من مسلسل “باب الحارة”.
أعلن المدير العام لشركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني عن استمرار تصوير مسلسل “باب الحارة” دون الكشف عن موعد عرضه، وأكَّد أن العمل ليس مقدمًا للجمهور السوري الذي يفضل الأعمال الاجتماعية بل هو موجَّه للجمهور الخليجي والمصري.
ولفت أن الانتقادات التي يتعرض لها المسلسل مجرد “حكي في الهواء”، وأكَّد أن شخصية “أبو جودت” ستستمر دون زهير رمضان؛ إذ سيتم اختيار ممثل بديل للعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر “أبو جودت” يعود في جزء جديد من “باب الحارة”.. فمن سيجسد هذه الشخصية بعد وفاة زهير رمضان؟￼ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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