كتب امير فتحي في الخميس 24 فبراير 2022 02:43 صباحاً - ردَّ مدير إدارة الفنون الشعبية بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ذياب متعب، على انتقاد الفنان رابح صقر للشركة بشأن كثرة اللبنانيين على حساب السعوديين.
وكتب “متعب”؛ ردًا على تغريدة “صقر”: “الظاهر من كثرة الأدوية صار فيه ضبابية بالرؤية عندك ولا صرت تفرق بين روتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات وبين الشركات الأخرى”.
وكان رابح صقر، انتقد “روتانا”، بقوله: “سؤال شركة روتانا سعودية ولا لبنانية علشان نتفاهم مع نوع من البشر”.
وكان المدير التنفيذي لشركة روتانا، الأستاذ سالم الهندي قد رد سابقا على منشور رابح صقر، وكتب: “روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير في روتانا يسخر من رابح صقر: ” من كثرة الأدوية صار فيه ضبابية بالرؤية عندك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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