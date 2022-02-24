كتب امير فتحي في الخميس 24 فبراير 2022 02:43 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة تصوير حديثة. وظهرت طافش بالفيديو وهي ترتدي فستان أحمر طويل لامع وأنيق، وأثناء خضوعها لجلسة التصوير . وتفاعلت نسرين طافش وبدأت ترقص على أنغام أغنية “​مبروك عليكي وعليي​” للفنان ناصيف زيتون. وعلقت طافش على المنشور ذاته وقالت: “لما اندمج مع الغنية و أنا بجلسة التصوير.. استمتع باللحظة و افعل ما يبهجك. وتفاعل محبو الفنانة السورية مع الفيديو بشكل كبير وعبروا عن حبهم الكبير لها من خلال تعليقاتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تندمج وترقص على انغام ناصيف زيتون.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.