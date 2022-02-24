كتب امير فتحي في الخميس 24 فبراير 2022 02:43 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر انستغرام ظهر فيه وهو يستخدم معجون وفرشاة أسنان مصنوعان من الذهب بعيار 24 قيراط.

كما أرفق رمضان الفيديو بالتعليق التالي:”صباح الدهب. معجون أسناني عيار24″.

وهذا الفيديو أحدث ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، فعادة ما يستعرض رمضان مقتنياته الشخصية مثل السيارات لكنه للمرة الأولى يراه الجمهور وهو ينظف أسنانه بالذهب!

وقد استنكر متابعو محمد رمضان استعراضه الدائم لحياة الرفاهية التي يعيشها حيث كتب احدهم “طريقة استعراضك .. للطيارات والسيارات والمصاري والعز … بدل ع انك جوعان ورح تضل جوعان شو ما صار معك فلوس … ما في مشهور او اي فنان بعمل الاجواء الهبله تاعتك …. وبالاخر بقولك ثقة بالله نجاح

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستفز متابعيه بفرشاة ومعجون من الذهب عيار 24!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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