شكرا لقرائتكم خبر عن "من أجل زيكو" يتخطى الـ 25 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم نصف السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم "من أجل زيكو" 25 مليون جنيه إيرادات في موسم إجازة نصف السنة بعد 7 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 5 يناير الماضى، حيث حقق هذا الأسبوع إيرادات بلغت مليون و 420 ألف جنيه لتضاف إلى ما حصده الفيلم على مدار الأسابيع الماضية.

وجاءت تفاصيل إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات، 8 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول، و4 ملايين و500 ألف جنيه فى الأسبوع الثانى، 3 ملايين و850 ألف جنيه فى الأسبوع الثالث، و2 مليون 950 ألف جنيه في الأسبوع الرابع، 2 مليون و520 ألف جنيه في الأسبوع الخامس، 2 مليون و 300 ألف جنيه في الأسبوع السادس.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

"من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.