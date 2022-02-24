شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التى تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.

وبدأ الحفل بعرض برومو لـ12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

كما عرض برومو ثان يضم 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: "الليلة سيكمل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عامه السادس.. كنا هنا قبل 6 سنوات نحلم بأن ندفع الحالة السينمائية في هذه المحافظة العريقة للأمام.. كنا نحلم بأن نساهم في منح الفرصة لجيل جديد من الفتيات والشباب الموهوبين في أسوان للتعبير عن أنفسهم.. واستغرقنا أكثر في الحلم وحلمنا بأن نرى أفلاما تحمل إمضاء مخرجات من أسوان".

وأضاف: "اليوم أبشركم بأن الحلم تحول إلى حقيقة بفضل جهود كبيرة من جانب الشركاء والداعمين.. وبفضل موهبة غير محدودة لبنات وشباب أسوان.. وبفضل عطاء قسم الورش بالمهرجان برئاسة الفنان سيد عبد الخالق، وأدرك مهرجان أسوان منذ بدايته أن له دورا اجتماعيا عليه أن يؤديه.. بدأنا بورشة واحدة ومجموعة قليلة من المتدربين ووصلنا الآن 7 ورش ونحو 240 متدربا، وأخيرا نحن على بعد خطوات من إطلاق مدرسة الكادر لتخريج جيل جديد من المدربات في جنوب مصر، فمهرجان أسوان مازال يعمل على الأرض دون سقف لطموحاتنا.. فالإنجازات العظيمة دائما ما تبدأ بالأحلام.. وسنظل نحلم".

واستكمل الحديث السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان قائلا: "إن السينما المصرية بدأت نسوية برموز ونجمات مثل آسيا وغيرهم، والمهرجانات ليس حفلات كما يعتقد البعض بل تهتم بقضايا صناعة السينما وهمومها، وحرص عبد الخالق في كلمته على توجيه تحية للنجمات اللائي حرصن على حضور حفل افتتاح المهرجان.

وأضافت د. عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: في كل عام نودع منتدى نوت نعود له مهرولين بحب وأمل لنطرح حوارا واسعا حول كيفية التحام الفن بالناس والمجتمع المدني وتتزامن دورة هذا العام مع إعلان الدولة المصرية أن هذا العام هو عام المجتمع المدني، ومهرجان أسوان كان سباق عن طريق منتدي نوت في تبني قضايا المجتمع المدني مع التركيز على قضايا المرأة، وهذا العام قررنا أن تكون الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان من خلال منتدي نوت، ومن القضايا التي نطرحها هذا العام التحديات التي تواجه صانعات السينما وكيف يري صناع الافلام واقع المرأة وتوظيفه سينمائيا وعرض الإصدار الثالث من تقرير صورة المرأة في السينما العربية، كما سيتم إطلاق وثيقة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وأعربت السفيرة ميرفت التلاوي عن سعادتها بما يحققه المهرجان علي أرض الواقع في محافظة أسوان وتأثيره بين الشباب والمرأة واهتمامه بتثقيفهم سينمائيا وعرض قضاياهم وتعليم الشباب مراحل صناعة الأفلام.

وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية على توجيه التحية إلى ضيوف المهرجان من فنانين ومسئولين وسفراء ومنهم سفير الاتحاد الأوروبي وسفير دولة إسبانيا وعدد من السفراء والسفيرة ميرفت التلاوي وأيضا رئيس المهرجان محمد عبد الخالق ومدير المهرجان حسن أبو العلا.

وأضاف محافظ أسوان: "يسعدنا أن نرحب بكم في أرض الذهب والفنون والثقافة، أرض أسوان الطيبة بشعبها الودود والَمضياف، أسوان التي يسعدها تشريفكم، لافتتاح فعاليات النسخة السادسة من مهرجان أسوان، هذا المهرجان الحيوي وسط تراثها التاريخي والحضاري الذي تحظى به أسوان".

وقال محافظ أسوان: "المهرجان يضيف زخما فنيا وثقافيا لعاصمة الشباب والثقافة دخل القارة السمراء، مما يضفي بهجة وفرحة بهذا الملتقى الدولي".

وأعربت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يهتم بقضايا المرأة بشكل رئيسي ويقام في صعيد مصر، خاصة أنها من مواليد محافظة المنيا وعاشت مشوارها الفني في سبيل تقديم قضايا المرأة وطرح حلول لها، وجهزت كلمة للحضور قالت فيها: "أنا سعيدة بوجودي وتكريمي من مهرجان خاص بسينما المرأة التي قضيت أكتر من 50 عاما أعمل من أجل نهضتها ونصرتها والحصول علي حقوقها.. وهذا ليس تحيزا للمرأة ولكن تحيزا لمجتمع لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة به.. حيث يقاس تقدم أي مجتمع بمكانة المرأ داخله، وأعتقد أن الصعيد الذي عانى من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة، سيشهد تقدما خلال الفترة القادمة".

كما قامت إدارة المهرجان بتكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو الحائزة على جائزة سيزار لأحسن فيلم، والتي عبرت عن سعادتها بالتواجد في مصر والمعاملة الكريمة التي شهدتها بمحافظة أسوان من أهلها.

واختتم الحفل بتكريم النجمة المصرية سوسن بدر التي عبرت عن سعادتها بالتكريم والفرحة والمودة التي شاهدتها في عيون أهالي محافظة أسوان وحضور المهرجان منذ وصولها وأهدت جائزتها للمخرجة إنعام محمد علي، خاصة أنها ساندتها في بدايتها الفنية وقامت بمنحها أكثر من فرصة ودعمها لفترة طويلة.