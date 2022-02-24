ميرنا نورالدين وسط البحر وناهد السباعي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نورالدين

ظهرت الفنانة ميرنا نورالدين، وسط البحر، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

الفنانة إيمان العاصي، ظهرت وهي ممسكة كاميرا في يدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قضايا الثقة".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة جديدة لها وسط الحديقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفرح قد يكون لحظة بالحياة، لكن الرضا هو الحياة ذاتها بكل سعادتها".

كارمن سليمان

كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن أحدث ظهور لها بالمغرب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مدينة (أصيلة).. جوهرة شمال المغرب".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بصورة جديدة لها التقطها لها زوجها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تصوير الفنان شريف سلامة".

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إذا كانت الأفعال لا تثبت صحة الكلمات، فالكلمات ليست أكثر من مجرد أكاذيب".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، صورة لها بجانب حصان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صحيح أنني نمور، لكني أتفق مع الخيول".

ديانا كرزون

ظهرت الفنانة ديانا كرزون، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن كريماً لكن لا تسمح لأحد باستغلالك، ‏امنح الحب دون أن تسمح لأحد بالإساءة لقلبك، ‏ثق ولكن لا تكن ساذجاً، ‏استمع للآخرين ولكن لا تفقد هويتك.. ‏وانتبه لنفسك جيداً إلى الحد الذي لا يسمح بكسرك، ‏انتبه لمزاجك وفكرك وهدوئك، ‏لا تسمح بضجيج يفتت ثباتك ‏أو خيبة تعيق صلابتك".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها مع طفلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا وأيانا.. قصة حب.. كل ما بتشوفني بتغفى بين إيديا".

حسن الرداد

ظهر الفنان حسن الرداد، مرتديا نظارة في أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النظارات الشمسية.. تسمح لك بالتحديق في الناس دون أن يُقبض عليك.. إنه مثل الفيسبوك في الحياة الواقعية".