حدث بالفن| معجون ذهب لأسنان محمد رمضان وعملية سمير صبري وإصابة فنانة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع الخليج 365 يوم الأربعاء 23 فبراير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها تطورات حالة الفنان سمير صبري الصحية، إصابة الفنانة تيسير فهمي بفيروس كورونا، الفنان محمد رمضان يستخدم معجون من الذهب لغسل أسنانه، والفنانة رشا سامي العدل تؤسس مشروعها الخاص، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية...

قبل خضوعه لقسطرة بالقلب.. طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري الصحية

كشف الناقد طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، موضحا أن الفحوصات الطبية التي أجراها، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب. إليكم التفاصيل..

"تعبانة جدا".. إصابة تيسير فهمي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتها صعبة. إليكم التفاصيل..

رشا سامي العدل تتجه لبيع المأكولات في دهب: "مش هستنى لحد ما أشحت" (فيديو)

كشفت الفنانة رشا سامي العدل، عن افتتاحها مشروع عربة للطعام في مدينة دهب. إليكم التفاصيل..

بالصور.. نجوم الفن على السجادة الحمراء بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

بدأت أمس الأربعاء 23 فبراير، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة. إليكم التفاصيل..

"الخليج 365" يسأل إدارة "أسوان لأفلام المرأة" عن سبب اعتذار إبراهيم عيسى.. كيف جاء الرد؟

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان. إليكم التفاصيل..

محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب عيار 24 (فيديو)

ظهر النجم محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد على موقع "إنستجرام"، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب. إليكم التفاصيل..

بالصور| اختفاء أغاني عمرو دياب من "يوتيوب" يثير جدلا على "تويتر"

أثار اختفاء أغاني "الهضبة" عمرو دياب، والفيديو كليبات، من قناته الرسمية على موقع يوتيوب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التغريدات الشهير تويتر. إليكم التفاصيل..

بعد إعلان حمو بيكا تقدمه ببلاغ للنيابة.. هاني شاكر يصدر بيانا

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة حاكمة لكافة أعماله، مشيرا إلى أن النقابة طوال الست أعوام الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس. إليكم التفاصيل..

بعد نزاع 6 سنوات.. القضاء يحسم أزمة الفيشاوي مع منتجة "اللعبة الأمريكاني"

بعد نزاع قضائي دام 6 سنوات، بين المنتجة ناهد فريد شوقي منتجة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، والفنان أحمد الفيشاوي، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة، الأربعاء، حكمها في الدعوى التي أقامها الفيشاوي، وطالب فيها المنتجة وغرفة صناعة السينما، بدفع تعويض قدره مليون جنيه. إليكم التفاصيل..

هادي الباجوري لـ"الخليج 365" عن "البحث عن علا": طلبت تغيير تركيبة الكوميديا

قال المخرج هادي الباجوري، إنه يبحث في كل عمل يقدمه عن الجديد، وشخصية علا عبدالصبور التي قدمها في مسلسله الأخير "البحث عن علا" والذي تم عرضه على منصة نتفليكس، سبق ورآها الجمهور في عمل تليفزيوني قبل أعوام بعنوان "عايزة اتجوز"، وحرص على تقديمها بصورة مختلفة. إليكم التفاصيل..