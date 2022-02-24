إنعام محمد علي بـ"أسوان لأفلام المرأة": الإرهاب سيدخل الجحور إذا أصبح الفن ثقافة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كرمت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، في حفل افتتاح الدورة السادسة اليوم الأربعاء 23 فبراير المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي.

وقالت المخرجة الكبيرة أثناء تكريمها: أنا ابنة مدينة المنيا في صعيد مصر، وأعتقد أن الصعيد الذي عانى من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة، سيشهد تقدما خلال الفترة القادمة.

وتابعت: "إذا أصبح الفن ثقافة عامة، دخل الإرهاب الجحور".

واستكملت: "قضيت أكتر من ٥٠ سنة أعمل وأنادي بحقوق المرأة، ليس تحيزا للمرأة ولكن تحيزا للمجتمع الذي لن يتقدم إلا بتقدم المرأة، فهبوط المرأة يعني هبوط المجتمع، وتقدمها يعني تقدم المجتمع".

وتقام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.