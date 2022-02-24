هادي الباجوري لـ"الخليج 365" عن "البحث عن علا": طلبت تغيير تركيبة الكوميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج هادي الباجوري، إنه يبحث في كل عمل يقدمه عن الجديد، وشخصية علا عبدالصبور التي قدمها في مسلسله الأخير "البحث عن علا" والذي تم عرضه على منصة نتفليكس، سبق ورآها الجمهور في عمل تليفزيوني قبل أعوام بعنوان "عايزة اتجوز"، وحرص على تقديمها بصورة مختلفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الاتفاق على تقديم (البحث عن علا) كان بعد اختيار تقديم شخصية علا والمقربين منها مع تغيير كل حاجة، من بينها شكل المسلسل كله، أردت تقديم العمل بشكل سينمائي ونقله في منطقة أخرى، العمل الأول كان فارس كوميدي، فحاولت تقديمه بصورة مغايرة".

وبسؤاله لماذا لم يقدم عمل مختلف بشخصيات جديدة يراها الجمهور لأول مرة، أوضح "حكاية العمل كانت مبنية قبل دخولي عليه، كانت هناك فكرة تقديم علا في عمل جديد، دون وضع خطوط الدراما نفسها وشكلها كيف سيكون، طلبت تغيير تركيبة الكوميديا، ووافقوا على طلبي فتحمست أكثر".

وعن اختيار الأطفال المشاركين في العمل، قال "عملنا اختبار أداء لاختيار الأطفال، وكان أصعب شيء، قابلت الكثير من الأشخاص في نفس السن، ومنهم من يجيد التمثيل، لكن كنت أبحث عن أناس طبيعية وفي نفس الوقت على قدر عالي من الشطارة، لأنهم جزء من الحدوتة".

وحول إمكانية تقديم موسم ثان من العمل، أكد أنه الأمر سيكون مرتبطا بإيجاد تحدي جديد.

"البحث عن علا" تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، ندا موسى، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

وطرحت نتفليكس العمل في 6 حلقات، بعد مرور أكثر من 10 أعوام على تقديم شخصية علا عبدالصبور في مسلسل "عايزة أتجوز"، لنرى التغيير الذي حدث في حياة البطلة بعد تحقيق حلمها بالزواج، وكيف ستعيش حياتها بعد الانفصال.