شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تطرح "الروح الفرفوشة" بعد سنوات من الغياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة سيمون أغنية جديدة بعنوان "الروح الفرفوشة" بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، من كلمات : هشام قبارى، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع : شريف الوسيمي.

تقول كلمات الأغنية:

ايتها الروح الفرفوشه النعنوشة البشوشة احضرى فورا

ف الحال

بكفاية جروح

ماهى مش ناقصة

أصلها خالصة

وعاملة مخالصة

ومحتاجة لترويق بال

كانت سيمون قد قالت إنها كانت بعيدة عن الغناء تجاريا فقط، ، قائلة: "أنا عمرى ما بعدت عن الغناء خالص حتى بينى وبين نفسى، يمكن بعيدة بشكل تجارى وحفلات وشغل وكده لكن بحاول قدر الإمكان حتى لو فى عمل درامى مثلا إنى أقدم ولو أغنية فيه".

وتابعت: "فكرة الغناء بالنسبة لى حياة.. ".، فى نفس السياق، أوضحت سيمون أنها ستعود بشكل جديد، حيث ستقدم أغانى "سنجل" فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتبع إحساسها دوما منذ دخولها المجال الفني، قائلة: "أنا طول الوقت فى مشوارى مدربة إحساسى بشكل جميل.. يعنى بتبع إحساسى فى كل حاجة تخص الشغل بتاعي، فأنا حسيت إن ده وقت ملائم جدا للعودة بمقاييس مختلفة وبإحساسى اللى مأكد لى ده، بالإضافة لتنوعات أغانى مختلفة جاتلى وحبيتها".