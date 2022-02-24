سوسن بدر وبسمة وداليا البحيرى فى حفل افتتاح أسوان الدولى لأفلام المرأة

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الـ 6، بحضور عدد من الفنانين سواء المكرمين أو الضيوف، حيث حضرت النجمة سوسن بدر، والتى أعربت عن سعادتها البالغة بتكريمها، معلقة: "ياريت أتكرم كل يوم، واللى أسعدنى أكتر هو تكريمى فى مهرجان للسينما المرأة".

وحضر حفل الافتتاح الفنانون بسمة وداليا البحيرى وأحمد فتحى وباسم سمرة وسلوى خطاب وشيرى عادل وأحمد مجدى وريم البارودى، ونيقولا معوض وحمزة العيلى، والإعلامية بوسى شلبى، والمخرج مجدى أحمد على، ومن النقاد حضر طارق الشناوى وكمال رمزى وماجدة خير الله وخالد محمود وناهد صلاح.

وألقى كل من رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق ومديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كلماتهم عن المهرجان، حيث أكدا حرصهما على إقامة دورة ناجحة فى ظل ما يقابله المهرجان من تحديات، وبعد نجاح الدورات السابقة، وأن الهدف منه هو تسيلط الضوء على سينما المرأة التى أصبحت تحتل كبرى المناصب فى مصر.

شارك بالحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، والناقد أحمد شوقى المدير الفنى للمهرجان، والسفيرة ميرفت التلاوى، والدكتور عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.