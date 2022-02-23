” ادعولي ربنا ياخد بإيدي ” .. سمير صبري يكشف خبر صادم عن وضعه الصحي وإصابته بهذا المرض

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 11:57 مساءً - أجرى الفنان ” سمير صبري ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” ببرنامجها 90 دقيقة تحدث من خلالها عن تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى في الأيام الماضية .

حيث كشف سمير صبري عن أنه كان يخضع منذ عام للعلاج الكيماوي نتيجة إصابته بالسرطان وهو ما أثر على عضلة القلب ويستدعى الأمر إجرائه لعملية في القلب خلال الأيام المقبلة .

وتابع سمير صبري مطالبا الجمهور بالدعاء له : ” ادعولي ربنا ياخد بإيدي واطلع منها سليم إن شاء الله .. هي عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا ” .

وأكد الفنان المصري على أنه تمكن من القضاء على السرطان والشفاء منه دون أن يكشف عن نوعه أو مكان الإصابة به .

كما أشار إلى أن عددا من الفنانين قد زاره في المستشفى منهم : إلهام شاهين وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وغيرهم .. وحرص على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي .