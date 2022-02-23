كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 11:57 مساءً - أجرى الفنان ” سمير صبري ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” ببرنامجها 90 دقيقة تحدث من خلالها عن تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى في الأيام الماضية .
حيث كشف سمير صبري عن أنه كان يخضع منذ عام للعلاج الكيماوي نتيجة إصابته بالسرطان وهو ما أثر على عضلة القلب ويستدعى الأمر إجرائه لعملية في القلب خلال الأيام المقبلة .
وتابع سمير صبري مطالبا الجمهور بالدعاء له : ” ادعولي ربنا ياخد بإيدي واطلع منها سليم إن شاء الله .. هي عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا ” .
وأكد الفنان المصري على أنه تمكن من القضاء على السرطان والشفاء منه دون أن يكشف عن نوعه أو مكان الإصابة به .
كما أشار إلى أن عددا من الفنانين قد زاره في المستشفى منهم : إلهام شاهين وميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وغيرهم .. وحرص على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي .
كانت هذه تفاصيل خبر ” ادعولي ربنا ياخد بإيدي ” .. سمير صبري يكشف خبر صادم عن وضعه الصحي وإصابته بهذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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