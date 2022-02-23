دنيا سمير غانم تظهر بـ”سلسلة” تحمل اسم والديها الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها صورة جديدة لها وهي ترتدي سلسلة يظهر عليها اسم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكشفت دنيا سمير غانم عن الصورة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلقت قائلة: “Zoom into my heart”.

وسبق أن وجهت دنيا سمير غانم، رسالة إلى والديها الراحلين، الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، بمناسبة الاحتفال بيوم الحب، الذي يوافق يوم 14 فبراير، وقالت إنهما قدما أجمل قصة حب عاشتها، في إشارة إلى إصرار والدتها دلال عبد العزيز على الزواج من سمير غانم لمدة عدة سنوات رغم إعلانه وقتها رفضه لفكرة الزواج.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لوالديها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وعلقت عليها قائلة: أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم، في الجنة مع بعض بإذن الله.