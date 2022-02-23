نوال الزغبي بفيديو من كواليس جديدها.. واسمها يتربّع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الترند وقائمة الأكثر تداولاً في محركات البحث في معظم البلدان العربية، وذلك بعد الكشف عن مقطع مصوّر لها في كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك”.

وفي التفاصيل شاركت نوال المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قصير ظهرت فيه أمام المونيتور في كواليس تصوير كليب “لسه باجي على بالك” مع المخرج اللبناني فادي حداد وعلّقت قائلةً: “Can’t Wait”، في إشارة منها إلى حماسها الكبير لصدور العمل.

أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى. وتعود نوال الزغبي من خلال الأغنية للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.

وكانت نوال الزغبي قد نشرت مقطع مصوّر أثناء تسجيل الأغنية مع الملحن عمرو مصطفى وعلّقت قائلةً: “هيك بتكون التحضيرات”.