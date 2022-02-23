كيت ميدلتون تمثل الملكة إليزابيث في الدنمارك.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنابت الملكة اليزابيث الثانية، كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، في زيارة إلى الدنمارك، وذلك لتمثيل الملكة في جولة فردية نادرة، حيث تقوم ميدلتون، بتلك الزيارة في محاولة لتعزيز عملها المثالي في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ومن المقرر أن تقيم كيت ميدلتون، في العاصمة كوبنهاغن، لمدة يومين، تقوم خلالها بزيارة إلى مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة.

ولكون كيت ميدلتون، تمثل الملكة في تلك الزيارة، فمن المنتظر أن يجمعها لقاء مع ملكة الدنمارك مارغريت الثانية.

ومن المتوقع أيضاً أن تعقد كيت ميدلتون، لقاء مع الأميرة ماري، زوجة ولي العهد الأمير فريدريك، (الوريث للعرش).

وتم الإعلان عن تلك الزيارة الأولى للدوقة على حساب كينسينغتون في “تويتر”، حيث جاء في بيان تلك الزيارة أنه يتم التطلع إلى التعلم من الخبراء والآباء والممارسين عن نهج الدنمارك تجاه الطفولة المبكرة، والتي تعد منارة جيدة في هذا المجال فضلاً عن الثقافة التي تتبناها في هذا الشأن.

وأعلن الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر “تويتر”، عن وصول كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، من خلال مقطع فيديو، مرفقاً تعليقاً جاء فيه: “لقد وصلنا إلى كوبنهاجن، لمعرفة المزيد عن نهج الدنمارك في تنمية الطفولة المبكرة، واستكشاف كيف يمكن لمركز الطفولة المبكرة أن يأخذ الدروس من هذا العمل الرائد على مستوى العالم”.