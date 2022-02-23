بالصور – جيرارد باتلر وصديقته بزيارة إلى أهرامات الجيزة ومدينة أسوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد معرفة أنه يقضي حاليا إجازة في مصر، احتل اسم الممثل الأميركي، جيرارد باتلر، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث “غوغل”.‏

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجيرارد باتلر أثناء قضائه إجازه مع صديقته، مورغان براون، في مصر، والتي شملت زيارته لأهرامات الجيزة، ومدينة أسوان.

كما التقط العاملون في فندق كان يقيم فيه جيرارد باتلر بأسوان صوراً تذكارية معه.

يشار إلى أن جيرارد باتلر حقق شهرة من بطولته الفيلم الحربي “300”، من إنتاج عام 2006، وهو من إخراج زاك سنايدر، وكذلك من تجسيده دور الحارس الشخصي للرئيس الأميركي في أفلام الحركة والإثارة “Fallen”.

في سياق آخر، انتهى جيرارد باتلر مؤخرًا من تصوير فيلم “قندهار Kandahar” أحدث الأفلام العالمية التي تم تصويرها في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وأشاد كريستيان ميركوري، منتج الفيلم بتجربة التصوير والعمل في المنطقة العربية، واصفا تجربته في السعودية بالرائعة، ويتناول فيلم “قندهار” قصة عميل أجنبي يعمل في منطقة الشرق الأوسط، لكنه يواجه العديد من الأزمات التي تهدد وجوده بعدما انكشف أمره، ويشارك في بطولة العمل الممثل الاسكتلندي، جيرارد بتلر، الذي يجسد شخصية توم هاريس.