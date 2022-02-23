أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم لاذع بسبب هذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض النجم المصري أحمد الفيشاوي لموجة من الانتقادات اللاذعة بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يضع المزيد من الوشوم على جسده المغطّى بالكامل بالرسوم والألوان.

واستعرض الممثل المثير للجدل من خلال مقطع مصوّر الخطوات التي يخضع لها للحصول على وشم جديد، فظهر بجسد نصف عارٍ بينما يدقّ شاب وشماً على كتفه، وبدا في غاية الراحة والحماسة وعبّر بإشارة بيده عن سعادته بهذه الخطوة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر، وشنّ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً عنيفاً على الفيشاوي وانهالت عليه التعليقات المستغرِبة لكمية الوشوم التي تغطّي جسده، معتبرين أنها باتت مبالَغاً فيها ومزعجة.

من جهة ثانية، نجح الفيشاوي في استعادة لياقته البدنية والتخلص من الكرش والوزن الزائد الذي اكتسبه في الفترة السابقة، وهو يحرص دائماً على تشجيع متابعيه على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتهم.

وفي جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “قمر 14″، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وشيرين رضا وأحمد مالك… وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.