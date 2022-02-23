نتفليكس تختبر ميزة جديدة خاصة بمقاطع الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تختبر منصة نتفليكس ميزة جديدة خاصة بمقاطع الفيديو، حيث ستقدم للمشتركين مقاطع كوميدية قصيرة تشبه مقاطع تيكتوك، لكن هذه المرّة على تلفاز نتفليكس.

وتحمل الميزة الجديدة اسم Fast Laughs، حيث سيشاهد المشترك عدد من المقاطع الكوميدية التي تختارها منصة نتفيلكس للتعريف بالمحتويات الجديدة المعروضة على شاشتها، في فيديوهات لا تزيد مدتها عن 30 ثانية.

ومن خلال هذه الفيديوهات يحدد المشترك ما يريد أن يشاهده من عروض الأفلام والدراما التي تطرحها المنصة كل فترة.

وعلى طريقة تيتكوك سيستمتع مشترك نتفليكس بالمزيد من الفيديوهات عبر تمرير الأسهم من الجانبين للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، ويمكن إضافة المقاطع المضحكة إلى قائمة المفضّلة للمشترك.

وأضافت المنصة خيار الانتقال إلى العرض الأساسي مباشرة من خلال مقطع الفيديو القصير لتسهيل الوصول إلى العروض المفضلة للمشتركين.

وتعمل ميزة Fast Laughs الجديدة يدويًا بالكامل دون الاعتماد على الخوارزميات، وهي تشبه ميزة Play Something التي توفر الانتقال بين الاقتراحات المصممة وفقًا لذوق المشترك.

وبدأ اختبار الميزة في عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، أستراليا، كندا وأيرلندا وعدد آخر من البلدان التي تتحدث الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن المنصة وفرت تطبيق Fast Laughs على الهواتف المحمولة منذ عام، حيث يشاهد مشتركي التطبيق الفيديوهات بشكل عمودي متدفق يشبه تيكتوك تمامًا، قبل أن تضيف نفس الميزة لتلفاز نتفليكس.