شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة مرام تحيى حفلاً غنائيًا بمسرح الزمالك .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة مرام غدًا حفلاً غنائيًا بمسرح الزمالك تقدم فيه باقة من أغانيها التى اشتهرت بها ذات الصبغة الجنوبية والنوبية منها، "حبيبى تعالى"، و"ليه ياحب"، و"سهر الليل"، وغيرها من الأغانى الخاصة بها، كما أنها سوف تقدم بالحفل عدد من أغانى التراث الجنوبى.

يذكر أن مرام هى مطربة نوبية عملت في مجال الإعلام منذ تخرجها في عام 2011، وكانت تحلم دائمًا بالغناء فى سن مبكرة جدًا، لكن عائلتها رفضت ذلك تمامًا، ومع مرور الوقت اختفى حلمها، وبعد ثمان سنوات من العمل كموظفة قررت الاستقالة وتكريس نفسها لعالم الغناء.

بدأت المطربة النوبية مرام قصتها في برنامج الحكايه عن طريق الصدفه بأن صورت أغنيتها وفوجئت باتصال تليفونى من المنتح الراحل ميدو منيب ليقوم بتصوير الأغنية لها وتبدأ المشوار الفنى عن طريق أول أغنية حبيبي تعالا التى تم تصويرها في قرية غرب سهيل النوبية ذات الجمال الساحر والطبيعة الخلابة وتنجح اغنية حبيبي تعالا وتحقق ٥ ملايين مشاهدة في أول ٥أيام من عرضها

يًذكر أن المطربة النوبية المصرية مرام محمد، تم اختيارها في وقت سابق لتشارك في رحلة حول إفريقيا ، وذلك عبر سيارة، حيث استغرقت الرحلة 52 يوماً، عبر أدغال إفريقيا ، موضحة أنهم وجدوا مخاطر عديدة في هذه الرحلة التي كانت نهايتها بمدينة (كيب تاون)