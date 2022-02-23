شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تيسير فهمى بفيروس كورونا.. وتطلب من متابعيها الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة تيسير فهمي بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالدعاء، معلنة على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "ممكن تدعولى.. عندى كورونا وتعبانة جدا".

وأعلنت الفنانة تيسير فهمى، فى نوفمبر الماضى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتى ذلك بعد وفاة شقيقتها فى شهر فبراير الماضى بعدما تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها إلى رحلت عن عالمنا.

يذكر أن الفنانة تيسير فهمى أعلنت اعتزالها الفن فى عام 2013، وذلك فى لقاء لها فى أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها فى أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر فى زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش فى هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك فى عام 2008.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالى 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفى، ميرنا وليد، تامر هجرس.