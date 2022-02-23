شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيى حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض 4 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً غنائيًا، في موسم الرياض يوم 4 مارس المقبل، على مسرح محمد عبده ومن المقرر أن تقدم ماجدة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وتعد ماجدة الرومى واحدة من أهم النجمات على الساحة الغنائية العربية تتميز بصوت دافئ وعذب يجذبك ويشد انتباهك، المطربة اللبنانية ماجدة الرومى ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومى علمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها وانطلقت بعالم الشهرة والفن فى السبعينيات بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعدها قدمت أولى أغنياتها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

واحتفلت ماجدة الرومى بعيد ميلادها فى منتصف ديسمبر الماضى، إذ تعتبر واحدة من أهم الأصوات ومشوار غنائى حافل بالأعمال المميزة، مثلما يظهر في التقرير التالى الذى نسلط الضوء على أهم أغانيها.

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.